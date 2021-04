Il Barcellona porta a casa la Copa del Rey: festa verso ritorno a casa (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Bel successo del Barcellona in Copa del Rey contro l’Atletico Bilbao. Fanno festa i blaugrana che si scatenano prima salire sul volo che li riporterà in città! Leggi su itasportpress (Di domenica 18 aprile 2021) Bel successo delindel Rey contro l’Atletico Bilbao. Fannoi blaugrana che si scatenano prima salire sul volo che li riporterà in città!

Advertising

ZZiliani : #Maradona non c’è e non ci sarà più. Però un giocatore che parte da metà campo e arriva in porta sfuggendo a ogni r… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: #Maradona non c’è e non ci sarà più. Però un giocatore che parte da metà campo e arriva in porta sfuggendo a ogni radar c’è a… - formulafofi : RT @ZZiliani: #Maradona non c’è e non ci sarà più. Però un giocatore che parte da metà campo e arriva in porta sfuggendo a ogni radar c’è a… - mbonati63 : RT @ZZiliani: #Maradona non c’è e non ci sarà più. Però un giocatore che parte da metà campo e arriva in porta sfuggendo a ogni radar c’è a… - cf5a3c201c6948d : RT @ZZiliani: #Maradona non c’è e non ci sarà più. Però un giocatore che parte da metà campo e arriva in porta sfuggendo a ogni radar c’è a… -