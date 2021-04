Ibrahimovic, investimenti extracalcistici: così fa milioni in Svezia (Di domenica 18 aprile 2021) Ibhahimovic ed i suoi guadagni extracalcistici: nella sua Svezia l’attaccante del Milan ha lanciato nuovi business milionari. Ecco quali Un vero uomo da affari, oltre che un calciatore affermato ancora oggi all’età di 39 anni. Con il suo carisma ha portato il Milan ad un passo dallo scudetto, anche senza un gruppo all’altezza di competere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 aprile 2021) Ibhahimovic ed i suoi guadagni: nella sual’attaccante del Milan ha lanciato nuovi business milionari. Ecco quali Un vero uomo da affari, oltre che un calciatore affermato ancora oggi all’età di 39 anni. Con il suo carisma ha portato il Milan ad un passo dallo scudetto, anche senza un gruppo all’altezza di competere L'articolo proviene da Consumatore.com.

