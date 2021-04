I soliti ignoti: Cristiano Malgioglio dichiara “Oddio che ho fatto!” (Di domenica 18 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera con il programma I soliti ignoti dove c’era Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio e la sua partecipazione ai soliti ignotiCome tutte le sere è andato in onda un nuova appuntamento per quanto riguarda il programma pre serale super atteso, ovvero I soliti ignoti. L’ospite d’eccezione di ieri era Cristiano Malgioglio che però ha commesso un errore che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme. Cristiano Malgioglio e l’errore ai soliti ignoti L’appuntamento serale del programma condotto in modo eccellente da Amadeus è ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera con il programma Idove c’erae la sua partecipazione aiCome tutte le sere è andato in onda un nuova appuntamento per quanto riguarda il programma pre serale super atteso, ovvero I. L’ospite d’eccezione di ieri erache però ha commesso un errore che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme.e l’errore aiL’appuntamento serale del programma condotto in modo eccellente da Amadeus è ...

Advertising

vegastarsocial : RT @Rai_casting: Sabato sera in compagnia di @InfoMalgioglio ?? Prima della puntata di Soliti Ignoti - Il Ritorno siamo andati da lui per #l… - playblogtv : #Ascoltitv Access Prime Time Su @RaiUno Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.213.000 spettatori pari al 20.3%… - lindaepinta_ : Pazzesco Malgioglio stasera ai soliti ignoti #Amici20 - Tele_Visionaro : @Luca_zone Soliti ignoti e più appassionante però ?? - Luca_zone : Soliti Ignoti chiude alle 21:38, come capita spesso (mai prima delle 21:30) ...ma Str1scia che finisce alle 21:40 f… -