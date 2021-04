I Ricchi e Poveri a Domenica In | il gruppo si riunisce da Mara Venier e ricorda l’esordio nella musica

(Di domenica 18 aprile 2021) Importante reunion aIn, nello studio del programma condotto da. Iconcedono un’intervista alla padrona di casa ripercorrendo la loro lunga carriera nel segno dellae del successo. “Abbiamo iniziato a cantare sulle spiagge“, spiegano. Una nuova reunion per iSono uno dei gruppili più apprezzati e celebrati a livello nazionale e non solo, e hanno segnato un’intera generazione a suon di successi discografici. Canzoni senza tempo destinate a rimanere impressememoria e canticchiate anche dai più giovani, che non possono non conoscerle o di cui non possono non aver sentito un ritornello. Da Che sarà a La prima cosa bella, da Se m’innamoro a Mamma ...

Ricchi e Poveri sono intervenuti in qualità di ospiti a 'Domenica In', in occasione della puntata andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, 18 aprile 2021. Il quartetto musicale ha intonato alcuni dei loro grandi successi oltre a raccontare alcuni episodi della loro lunga carriera artistica e Rocio Munoz Morales interverrà per ... Domenica In, Mara Venier in lacrime durante l'esibizione dei Ricchi e Poveri: "Oggi è una giornata particolare"