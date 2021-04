I No Tav accusano | Manifestante gravemente ferita da un lacrimogeno La Polizia | È falso

Leggi su agi

(Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Non si placano le tensioni in Val di Susa, con il movimento No Tav che negli ultimi giorni è tornato a farsi sentire a San Didero, in prossimità del cantiere del nuovo autoporto. Stanotte gli ennesimi disordini, con un centinaio di manifestanti che hanno raggiunto il parcheggio antistante il cantiere, lanciando per circa un'ora sassi e bombe carta verso gli agenti died esplodendo fuochi d'artificio. "Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni e utilizzato mezzi idranti per mantenere a distanza i facinorosi che si sono barricati lungo la recinzione della linea ferroviaria, bloccando la circolazione del traffico per circa un'ora. Nessun contatto diretto tra manifestanti e reparti inquadrati", ha spiegato in una nota la questura. Durante i disordini ad avere la peggio è stata un'attivista, rimastaferita al volto. La donna ...