I danni più comuni dei capelli e come affrontarli

(Di domenica 18 aprile 2021) Anche se prendiamo davvero molte precauzioni, come il non abusare dello styling a caldo, fare uso regolare di maschere per capelli e il prolungare nel tempo gli appuntamenti dal parrucchiere per ritoccare il colore, la chioma (di chiunque, nessuna esclusa) potrebbe in ogni caso mostrare segni di danni dovuti ad abitudini quotidiani o cambiamenti climatici. Pensate alle code di cavallo che tendono a tirare e strappare i capelli, o il cambio stagione e, naturalmente, lo stress. Per cui, se guardandoci allo specchio notiamo che i capelli mancano di lucentezza, idratazione e corposità, potrebbe essere arrivato il momento di diagnosticare il problema e trovare la soluzione. Abbiamo chiesto agli esperti informazioni su ogni tipo di danno, quali sono le cause comuni e cosa possiamo fare per contrastarli. Leggete di seguito: a ognuna il suo trrattamento.