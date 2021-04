“Ho sempre avuto gli occhi chiari”: Akash Kumar a Domenica Live si difende e parla della depressione (Di domenica 18 aprile 2021) Akash Kumar risponde a tutte quelle persone che l’hanno criticato per il presunto intervento agli occhi per renderli chiari. Il modello smentisce le critiche mostrano una sua foto da bambino e il suo passaporto. “È tutta invidia”, dice a Domenica Live a una allibita Barbara D’Urso. Ha sempre avuto gli occhi chiari Akash Kumar finalmente riesce a dire la sua sui pettegolezzi che giravano da un po’ di tempo. Molte persone l’avevano accusato di essere tornato in Marocco per sottoporsi a un intervento per cambiare il colore degli occhi. Il modello, invece, ribadisce di avere avuto gli occhi chiari da ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021)risponde a tutte quelle persone che l’hanno criticato per il presunto intervento agliper renderli. Il modello smentisce le critiche mostrano una sua foto da bambino e il suo passaporto. “È tutta invidia”, dice aa una allibita Barbara D’Urso. Haglifinalmente riesce a dire la sua sui pettegolezzi che giravano da un po’ di tempo. Molte persone l’avevano accusato di essere tornato in Marocco per sottoporsi a un intervento per cambiare il colore degli. Il modello, invece, ribadisce di avereglida ...

Advertising

chetempochefa : 'Sora Lella secondo me è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Son bastati due film con me, in cui ha i… - reportrai3 : Prima di ora non avevamo mai avuto contatti con l’Ema né con l’americana FDA. Abbiamo sempre lavorato sul mercato d… - flowofhappyness : RT @chetempochefa: 'Sora Lella secondo me è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Son bastati due film con me, in cui ha interp… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Sora Lella secondo me è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Son bastati due film con me, in cui ha interp… - RossoneroCinico : @MaxBambi7 Come se il problema fosse il format della competizione. Il problema sono i procuratori e le regole del c… -