Highlights Venezia-Fortitudo Bologna 92-76 | Serie A1 basket VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Netta vittoria della Reyer, che centra la quinta vittoria nelle ultime sei gare diA1 die batte la. Al Taliercio finisce 92-76 per Stefano Tonut e compagni, con il cestista di Cantù vero mattatore del match con 26 punti totali. I veneti consolidano il quarto posto in classifica, mentre per gli emiliano è un’altra pesante sconfitta. Guarda glicon ildei migliori punti della partita. RIVIVI IL LIVE CRONACA E TABELLINO SportFace.

Salernitana-Venezia 2-1: La rete di Maleh al 28' aveva fatto ben sperare il Venezia. Nella trentaquattresima giorna… - Venezia-Cosenza 3-0: Rotondo successo interno per il Venezia nel match della trentatreesima giornata della Serie B.

...al "Castellani" e 8 in trasferta) ed una sola sconfitta (lo scorso 31 Ottobre per 2 - 0 a, ... Ecco tabellino, pagelle edi quell'incontro, il secondo di Andrea Sottil sulla panchina ...... * * * RIGUARDA PESARO - BRINDISI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA VARESE -IN VOD ...04 Serie A: Brindisi - Olimpia Milano 80 - 71 11/04/2021 A 21:30Netta vittoria della Reyer Venezia, che centra la quinta vittoria nelle ultime sei gare di Serie A1 di basket e batte la Fortitudo Bologna. Al Taliercio finisce 92-76 per Stefano Tonut e compagni, con ...La rete di Maleh al 28' aveva fatto ben sperare il Venezia. Nella trentaquattresima giornata della Serie B, il vantaggio iniziale di Modolo e compagni non è bastato per vincere. La Salernitana ha riba ...