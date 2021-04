Highlights e gol Borussia Dortmund-Werder Brema 4-1, Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Borussia Dortmund e Werder Brema, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Bundesliga 2020/2021. I gialloneri sono andati sotto al 14? a causa della rete di Rashica, ma si sono scatenati con un tris dal 29? al 38?: prima il pareggio di Reyna, poi il rigore di Haaland e infine il facile tap-in da parte dello stesso norvegese. All’87’ anche Hummels si iscrive alla festa con una capocciata su calcio d’angolo. Gli uomini di Terzic fanno dunque il loro dovere, a maggior ragione in seguito alla roboante sconfitta incassata ieri dall’Eintracht Francoforte: il Borussia paga ora solo quattro punti di distanza dalla zona Champions, con cinque partite ancora da giocare. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. I gialloneri sono andati sotto al 14? a causa della rete di Rashica, ma si sono scatenati con un tris dal 29? al 38?: prima il pareggio di Reyna, poi il rigore di Haaland e infine il facile tap-in da parte dello stesso norvegese. All’87’ anche Hummels si iscrive alla festa con una capocciata su calcio d’angolo. Gli uomini di Terzic fanno dunque il loro dovere, a maggior ragione in seguito alla roboante sconfitta incassata ieri dall’Eintracht Francoforte: ilpaga ora solo quattro punti di distanza dalla zona Champions, con cinque partite ancora da giocare. Il ...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga Ecco gli highlights e gol di Borussia Dortmund-Werder Brema 4-1. Poker giallonero, la zona Champions… - sportli26181512 : Nimes-Strasburgo 1-1: Al gol di Ripart ha risposto Lienard. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Nimes e… - JManiaSite : Una sconfitta che complica la lotta #Champions: senza #Ronaldo la #Juve non punge e alla fine paga dazio per un epi… - sportli26181512 : Brest-Lens 1-1: Un rigore trasformato da Kakuta ha permesso al Lens di riacciuffare il Brest. Nel match della trent… - sportli26181512 : Digione-Nizza 2-0: Successo casalingo del Digione sul Nizza. Nel match valido per la trentatreesima giornata della… -