Guardiola sbotta | «Non potete dire che non diamo peso alla FA Cup» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021) Pepcommenta l’amara sconfitta del Manchester City in semifinale di FA Cup contro il Chelsea: lo sfogo del tecnico –Pep, nella conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale di FA Cup contro il Chelsea, è esploso dopo la domanda di un giornalista. POCOFA CUP – «Abbiamo avuto due giorni e mezzo per recuperare e tutti meritano di giocare. Nonchepocoa questa competizione, limitatevi ache abbiamo perso questa partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.