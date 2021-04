Greta Van Fleet | è uscito l’album “The Battle At Garden’s Gate”

(Di domenica 18 aprile 2021) foto di Matthew Daniel SiskinMILANO – E’il nuovo album deiVan, “Theat”, disponibile in digitale e in formato CD, doppio LP e doppio LP verde tie dye. Per celebrare l’uscita del loro nuovo progetto discografico, la band si è esibita al “Jimmy Kimmel Live!” con il singolo “Heat Above”. “Theatriguarda la speranza e il superamento delle sfide che l’umanità deve affrontare. Viviamo in un mondo alimentato da istituzioni superficiali e questo album ci ricorda che sta a noi cantare fuori dal silenzio”, commenta Sam Kiszka. Il produttore Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele) aggiunge che “ascoltare queste canzoni evolversi in ampi paesaggi sonori mi ha portato in un ...

"Sono la brutta copia dei Led Zeppelin" mi sentivo dire quando i Greta Van Fleet uscirono con il loro primo album From the Fire, ed ascoltandoli si sentiva tanto l'influenza della band di Plant e Page. Sicuramente l'intento dei fratelli Kiszka non era quello di ...MILANO - E' uscito il nuovo album dei Greta Van Fleet, "The Battle at Garden's Gate", disponibile in digitale e in formato CD, doppio LP e doppio LP verde ...