Gravity meritava l’Oscar al miglior film?

(Di domenica 18 aprile 2021) Un'analisi su, ildi Alfonso Cuarón del 2013, vincitore di 7 premi Oscar, ma senza aggiudicarsi la statuetta più importante: era questo il titolo che quell'annoil? Con un gioco di parole, che coincide sia con l'ambientazione principale in cui si svolgono i 90 minuti dell'opera che con l'eccelsa qualità tecnica e cinematografica, si potrebbe dire chesia unspaziale. In realtà, è unterrestre. Lo dichiara subito, con l'immagine del pianeta, la prima che vediamo subito dopo il titolo, ma lo conferma per tutta la durata. Uscito in sala originariamente in 3D, uno dei pochiad essere riuscito a saper valorizzare la stereoscopia e a trovarne il significato aggiunto, ...