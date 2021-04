GRANDE MANIFESTAZIONE A CATANIA CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE. I MEDICI: “VIGILE ATTESA E TACHIPIRINA” SONO UN CRIMINE (Di domenica 18 aprile 2021) A CATANIA GRANDE MANIFESTAZIONE CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE. MEDICI, infermieri, semplici cittadini dicono no alL’OBBLIGO VACCINALE e chiedono le dimissioni del ministro Speranza.Italexit Sicilia ha aderito a questa MANIFESTAZIONE con una numerosa rappresentanza scegliendo di non esporre le proprie bandiere per rispetto dei lavoratori della sanità. Guarda il video proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 aprile 2021) A, infermieri, semplici cittadini dicono no ale chiedono le dimissioni del ministro Speranza.Italexit Sicilia ha aderito a questacon una numerosa rappresentanza scegliendo di non esporre le proprie bandiere per rispetto dei lavoratori della sanità. Guarda il video proviene da Database Italia.

Advertising

enpaonlus : Grande manifestazione a Tirana per dire NO alla strage di cani programmata per “fare pulizia” in vista delle elezio… - Mrk_77_ : RT @DatabaseItalia: GRANDE MANIFESTAZIONE A CATANIA CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE. I MEDICI: “VIGILE ATTESA E TACHIPIRINA” SONO UN CRIMINE Gua… - DatabaseItalia : GRANDE MANIFESTAZIONE A CATANIA CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE. I MEDICI: “VIGILE ATTESA E TACHIPIRINA” SONO UN CRIMINE… - terryvale : RT @enpaonlus: Grande manifestazione a Tirana per dire NO alla strage di cani programmata per “fare pulizia” in vista delle elezioni munici… - AleDimi98 : @lucalucazuca @Corriere Mi chiedo perché io perda tempo con gente come lei: la mascherina lei, la può utilizzare co… -