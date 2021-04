Gran Premio del Portogallo: Sam Lowes conquista la pole position, ottavo posto per Joe Roberts (Di domenica 18 aprile 2021) Gara dopo gara appare sempre più incontrastato il dominio di Sam Lowes nel Mondiale di Moto 2. Dopo essersi aggiudicato pole position e vittoria nei primi due appuntamenti in Qatar, il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team ha dominato le qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Malgrado il cambio di pista e una caduta nel finale di turno, il 30enne britannico si è dimostrato ancora una volta il più veloce del gruppo fermando il cronometro in 1’42”901 davanti al vincitore uscente Remy Gardner (Red Bull Ktm Ajo) e allo spagnolo Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing), passato dalla Q1. Unico in grado di avvicinare Lowes in questa fase, il 23enne australiano ha tagliato il traguardo di Portimao con soli ventitrè centesimi di ritardo candidandosi per un successo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Gara dopo gara appare sempre più incontrastato il dominio di Samnel Mondiale di Moto 2. Dopo essersi aggiudicatoe vittoria nei primi due appuntamenti in Qatar, il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team ha dominato le qualifiche deldel. Malgrado il cambio di pista e una caduta nel finale di turno, il 30enne britannico si è dimostrato ancora una volta il più veloce del gruppo fermando il cronometro in 1’42”901 davanti al vincitore uscente Remy Gardner (Red Bull Ktm Ajo) e allo spagnolo Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing), passato dalla Q1. Unico in grado di avvicinarein questa fase, il 23enne australiano ha tagliato il traguardo di Portimao con soli ventitrè centesimi di ritardo candidandosi per un successo ...

