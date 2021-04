Gran Bretagna, il concerto senza distanziamento e mascherine come test per la ripartenza (Di domenica 18 aprile 2021) L’appuntamento a Liverpool del 2 maggio è uno degli eventi-prova per programmare l’estate senza limitazioni Leggi su lastampa (Di domenica 18 aprile 2021) L’appuntamento a Liverpool del 2 maggio è uno degli eventi-prova per programmare l’estatelimitazioni

Advertising

Tg3web : Primo fine settimana senza vincoli in Gran Bretagna, dopo mesi e mesi di regole anti-covid estremamente dure e una… - Radio1Rai : ??La crisi in #Ucraina. Secondo media turchi, la Russia ha inviato due navi da sbarco nel Mar Nero. Sarebbero dirett… - Corriere : Accade in Gran Bretagna, nel West Sussex: allontanati dalla famiglia due adolescenti in sovrappeso. Il giudice: «E’… - FaroMezzanotte : RT @Kotiomkin: La Gran Bretagna verso l'immunità di gregge. L' Italia ancora a pecora. [@FrancoAnnalisa] #vaccini #passaportovaccinale #r… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gran Bretagna, il no di Boris Johnson: 'Molto dannosa per il calcio' -