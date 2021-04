Graduatorie terza fascia ATA: differenza tra Preferenza Q e “aver prestato, senza demerito, i seguenti servizi…..” (Di domenica 18 aprile 2021) Graduatorie personale ATA: gli aspiranti alle prese con la compilazione della domanda di inserimento, conferma, aggiornamento per il prossimo triennio. Massima cura sia nella scelta della provincia che nella compilazione della domanda, soprattutto per il titolo di accesso, per evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo del punteggio solo dopo il primo incarico. Scadenza domanda 22 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021)personale ATA: gli aspiranti alle prese con la compilazione della domanda di inserimento, conferma, aggiornamento per il prossimo triennio. Massima cura sia nella scelta della provincia che nella compilazione della domanda, soprattutto per il titolo di accesso, per evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo del punteggio solo dopo il primo incarico. Scadenza domanda 22 aprile. L'articolo .

