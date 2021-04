GP Emilia Romagna: vince Verstappen. A podio anche Hamilton e Norris. Subito dietro le Ferrari (Di domenica 18 aprile 2021) Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna non è stato esente da colpi di scena. La gara ha visto sin da Subito battaglia in pista, con Verstappen che ha avuto la meglio. Al traguardo troviamo Lewis Hamilton su Mercedes secondo e Lando Norris su McLaren a completare il podio. In quarta e quinta L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AlphaTauri presenta la AT02 per il mondiale 2021 di Formula 1 Renault Alpine 2021: ecco la monoposto di Formula 1 con i colori della Francia GP Bahrain F1 2021: orari TV Sky e TV8 Gp Canada 2019, le parole di Vettel nel post gara F1 podio di Leclerc al GP di Gran Bretagna Gp 70° anniversario F1 Silverstone, vince ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 18 aprile 2021) Il GP del Made in Italy e dell’non è stato esente da colpi di scena. La gara ha visto sin dabattaglia in pista, conche ha avuto la meglio. Al traguardo troviamo Lewissu Mercedes secondo e Landosu McLaren a completare il. In quarta e quinta L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AlphaTauri presenta la AT02 per il mondiale 2021 di Formula 1 Renault Alpine 2021: ecco la monoposto di Formula 1 con i colori della Francia GP Bahrain F1 2021: orari TV Sky e TV8 Gp Canada 2019, le parole di Vettel nel post gara F1di Leclerc al GP di Gran Bretagna Gp 70° anniversario F1 Silverstone,...

Advertising

ScuderiaFerrari : È il grande giorno ?? Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è qui ?? @autodromoimola… - luigidimaio : Quest’anno #ImolaGP si chiamerà Gran premio del #MadeinItaly e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasc… - luigidimaio : Nell’intervista che ho rilasciato a @Gazzetta_it ho parlato del mito di Enzo Ferrari, della mia passione per la @F1… - captainloodoo : domani trovatemi davanti alla regione emilia romagna per pregarli di tenere imola nel calendario - Mterryf1 : RT @Formula1Co: GP DELL' EMILIA ROMAGNA E DEL MADE IN ITALY : VITTORIA PER MAX VERSTAPPEN -