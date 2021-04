GP Emilia Romagna, Hamilton: "Prima di ripartire pensavo solo a cancellare l'errore" (Di domenica 18 aprile 2021) Poteva andare sicuramente peggio. La domenica di Lewis Hamilton sembrava finita con quel dritto alla Tosa, invece da lì l'inglese è riuscito a ripartire e, sfruttando una bandiera rossa fortunosa per ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) Poteva andare sicuramente peggio. La domenica di Lewissembrava finita con quel dritto alla Tosa, invece da lì l'inglese è riuscito ae, sfruttando una bandiera rossa fortunosa per ...

