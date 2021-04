Governo: Salvini, 'esecutivo con Pd? porto pazienza, lo faccio per mio Paese' (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: “FUORI DAL GOVERNO LEGA NON AVREBBE OTTENUTO RIAPERTURE' - La7tv : #ottoemezzo Riaperture, Tomaso Montanari: 'Salvini dice il 26 aprile come la Liberazione? Il paragone non è appropr… - fattoquotidiano : “Riaprire anche i locali al chiuso e stop al coprifuoco”. Salvini torna a minacciare il governo. E si rivolge a Ren… - TV7Benevento : Governo: Salvini, 'esecutivo con Pd? porto pazienza, lo faccio per mio Paese'... - StefaniaT1 : RT @erretti42: “Riaprire anche i locali al chiuso e stop al coprifuoco”. Salvini torna a minacciare il governo. L'asse con Renzi: 'Chiediam… -