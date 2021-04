Gli Ordini dei medici: «Le riaperture sono comprensibili, ma siamo preoccupati» (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa sulle riaperture programmate dal Governo. «La situazione del Paese è drammatica dal punto di vista sociale. Non si può tenere una nazione chiusa da fine ottobre a oggi, quindi la decisione del Governo di riaprire e le spinte arrivate da più parti in questo senso sono comprensibili, ma come medici non possiamo dire di non essere preoccupati che la situazione sfugga di mano. siamo preoccupati perché le terapie intensive sono ancora piene, la pressione sugli ospedali resta forte, bisogna occuparsi maggiormente dei pazienti non Covid». Anelli ha aggiunto: «Tuttavia ci sono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente della Federazione deglidei, Filippo Anelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa sulleprogrammate dal Governo. «La situazione del Paese è drammatica dal punto di vista sociale. Non si può tenere una nazione chiusa da fine ottobre a oggi, quindi la decisione del Governo di riaprire e le spinte arrivate da più parti in questo senso, ma comenon posdire di non essereche la situazione sfugga di mano.perché le terapie intensiveancora piene, la pressione sugli ospedali resta forte, bisogna occuparsi maggiormente dei pazienti non Covid». Anelli ha aggiunto: «Tuttavia ci...

