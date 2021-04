(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Quando la Corte Costituzionale accerta l'illegittimità del carceree la ministra dellariconduce alla Costituzione i principi die brevità della funzione giurisdizionale, i tempi sono maturi per fare un passo avanti verso una società orizzontale in cui lo Stato garantisce diritti, doveri e libertà di tutti". Lo affermano in una nota Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera diItaliani. "A chi, spesso fregiandosi del tricolore, rivendica il fine pena mai e l'assoggettabilità a indagini e processi sempiterni, rispondiamo con i principi che da sempre fanno parte del nostro patrimonio costituzionale. È arrivato il momento di rompere gli indugi e rendere vivi quei principi. Lo Stato che uccide di carcere colpisce una persona ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Radicali, 'su ergastolo ostativo siamo con Cartabia'... - diodemonio1 : @GuidoAnzuoni @StefanoFanizza @CottarelliCPI Impunità perché grazie alle leggi votate dai politici, non dai magistr… - fabiopi1000 : @morgante_ant @gladiatoremassi @AMAS66086910 quelli sono insulti gratuiti, gli arresti dei malavitosi della meloni… - Radicali : La #legalizzazione riguarda l’economia, la salute, la possibilità di impresa, la giustizia e la lotta alle mafie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Radicali

Metro

...riforma dellache sta impostando Marta Cartabia dovrà in qualche modo essere rivoluzionaria, una riforma da accompagnare nella seconda metà dell'anno in corso da altre operazioni, ...... di essere al fianco di Walter, in una manifestazione statica fuori dai palazzi didi ... L'iniziativa è organizzata daItaliani,Cuneo, Meglio Legale, Io Coltivo, I Canapè, ...Il gruppo di Blengino manifesterà davanti al Tribunale in contemporanea con il via al procedimento penale a carico di un uomo che soffre di artrite reumatoide e si è autoprodotto il farmaco ad uso ter ...Nella rubrica Almanacco d’Italia e degli italiani, Democrazia futura propone un ricordo di una storica dei movimenti sociali, Maria Grazia Meriggi, di “Giorgio Galli, decano della scienza politica e t ...