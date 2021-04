(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Non c’è spazio per disertare nella lotta senza quartiere alla mafia. Il parlamento unitariamente difenda l’. Non possiamo consentire che la mafiasu quella che ha sempre considerato la sua battaglia principale: abolire l’. Lavoriamo alacremente per reintrodurre l’dopo la decisione della Corte Costituzionale: non possiamo far vincereBorsellino”. Lo dichiara Andrea, deputato di Fratelli d’Italia e responsabiledi Fdi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Giustizia: Delmastro (Fdi), 'su ergastolo ostativo non vinca Riina contro Borsellino'... -

E basta', dichiara il segretario leghista Matteo Salvini, mentre il deputato Andrea, responsabiledi Fratelli d'Italia, parla di 'catastrofico ma scontato esito della Corte ...L'onorevole AndreaDelle Vedove, presidente della Giunta per le autorizzazioni alla ... ha firmato una interrogazione indirizzata al ministro della, Marta Cartabia. "Alla luce di ...