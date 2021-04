Giovanni Paolo II: quel 18 aprile confortò le vittime dell’attentato (Di domenica 18 aprile 2021) È stato uno dei momenti più tristi e bui della storia d’Italia: la strage di Bologna. Il conforto della preghiera di Papa Wojtyla. Era il 1982 quando Papa Wojtyla si recò sul luogo del disastro e pregò davanti alla lapide collocata sul binario della tragedia. A 39 anni di distanza da quella visita, si ripete L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 aprile 2021) È stato uno dei momenti più tristi e bui della storia d’Italia: la strage di Bologna. Il conforto della preghiera di Papa Wojtyla. Era il 1982 quando Papa Wojtyla si recò sul luogo del disastro e pregò davanti alla lapide collocata sul binario della tragedia. A 39 anni di distanza dala visita, si ripete L'articolo proviene da La Luce di Maria.

