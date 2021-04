Giovanna Mezzogiorno, il triste ricordo: “Una gravidanza difficile” | Il racconto (Di domenica 18 aprile 2021) Il racconto dell’attrice Giovanna Mezzogiorno sul passato. “Una gravidanza difficile”, ecco le tristi parole. Giovanna Mezzogiorno (Getty Images)Giovanna Mezzogiorno è una delle attrici italiane più talentuose di sempre. Indimenticabili i suoi ruoli in film come L’ultimo bacio di Gabriele Muccino e L’amore ritorna di Sergio Rubini. Ma non solo! Ha anche recitato in La compagnia del cigno, in onda su Rai 1, nel ruolo di Valeria. Attrice pluripremiata, solo qualche anno fa la Mezzogiorno si è presa un periodo di pausa dai set cinematografici, dopo tantissimi anni di lavoro. In quel periodo l’attrice romana è diventata mamma e, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di questa incredibile esperienza. “É stata una ... Leggi su altranotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Ildell’attricesul passato. “Una”, ecco le tristi parole.(Getty Images)è una delle attrici italiane più talentuose di sempre. Indimenticabili i suoi ruoli in film come L’ultimo bacio di Gabriele Muccino e L’amore ritorna di Sergio Rubini. Ma non solo! Ha anche recitato in La compagnia del cigno, in onda su Rai 1, nel ruolo di Valeria. Attrice pluripremiata, solo qualche anno fa lasi è presa un periodo di pausa dai set cinematografici, dopo tantissimi anni di lavoro. In quel periodo l’attrice romana è diventata mamma e, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di questa incredibile esperienza. “É stata una ...

Advertising

mimi_lubreglia : La Serracchiani e Giovanna Mezzogiorno unite per la beneficenza Dei parrucchieri Ipovedenti #serracchiani… - bananascatlady : @saythoroughly Screaming in Giovanna Mezzogiorno - GennaSiciliano : ... 'Rivendico il diritto di non dover vivere per forza a Roma solo perché nella vita fai l’attore' Giovanna, fina… - foggylady : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CINEMA ???? Scegli la migliore ATTRICE di tutti i tempi tra: ?? A… - il_brigante07 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CINEMA ???? Scegli la migliore ATTRICE di tutti i tempi tra: ?? A… -