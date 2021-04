Ginnastica, Vanessa Ferrari: l’eroina che ferma il tempo e insegue le Olimpiadi. Europei all-around. E il corpo libero… (Di domenica 18 aprile 2021) Vanessa Ferrari vinceva la medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli Europei 2007 di Ginnastica artistica. Era il 28 aprile, dunque sono passati quasi 14 anni esatti dal giorno in cui la bresciana, che ai tempi aveva soltanto 16 anni, riusciva a trionfare ad Amsterdam con oltre un punto di vantaggio su un’avversaria di lusso come la rumena Sandra Izbasa. La Farfalla di Orzinuovi saliva sul gradino più alto del podio da Campionessa del Mondo in carica nell’all-around e in quel momento era l’indiscussa Regina della Polvere di Magnesio. Per la prima volta nella storia l’Italia poteva coccolarsi una fuoriclasse in questo sport, il Bel Paese era affascinato dal bagliore di un talento naturale che nel giro di sei mesi si era presa tutto. Poi una serie di tante peripezie, di trionfi (meno di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)vinceva la medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli2007 diartistica. Era il 28 aprile, dunque sono passati quasi 14 anni esatti dal giorno in cui la bresciana, che ai tempi aveva soltanto 16 anni, riusciva a trionfare ad Amsterdam con oltre un punto di vantaggio su un’avversaria di lusso come la rumena Sandra Izbasa. La Farfalla di Orzinuovi saliva sul gradino più alto del podio da Campionessa del Mondo in carica nell’all-e in quel momento era l’indiscussa Regina della Polvere di Magnesio. Per la prima volta nella storia l’Italia poteva coccolarsi una fuoriclasse in questo sport, il Bel Paese era affascinato dal bagliore di un talento naturale che nel giro di sei mesi si era presa tutto. Poi una serie di tante peripezie, di trionfi (meno di ...

