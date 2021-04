Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Sofia Raffaeli da sballo, doppio podio nelle Finali di Specialità a Tashkent (Di domenica 18 aprile 2021) Sofia Raffaeli non smette di stupire e sale sul podio per ben due volte durante le Finali di Specialità della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. L’azzurra, già quarta nel concorso generale (unica prova olimpica), è stata splendida a Tashkent (Uzbekistan) dove ha conquistato un doppio secondo posto: al cerchio ottiene 25.400 e si deve arrendere esclusivamente alla fuoriclasse russa Dina Averina (27.750); al nastro ha timbrato 22.100, venendo battuta soltanto dalla bielorussa Alina Harnasko (22.750). La nostra classe 2004, che nella tappa d’apertura a Sòfia era stata seconda alle clavette e terza col nastro, è davvero impressionante e ha scalato rapidamente le gerarchie ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)non smette di stupire e sale sulper ben due volte durante ledidella seconda tappa delladel2021 di. L’azzurra, già quarta nel concorso generale (unica prova olimpica), è stata splendida a(Uzbekistan) dove ha conquistato unsecondo posto: al cerchio ottiene 25.400 e si deve arrendere esclusivamente alla fuoriclasse russa Dina Averina (27.750); al nastro ha timbrato 22.100, venendo battuta soltanto dalla bielorussa Alina Harnasko (22.750). La nostra classe 2004, che nella tappa d’apertura a Sòfia era stata seconda alle clavette e terza col nastro, è davvero impressionante e ha scalato rapidamente le gerarchie ...

