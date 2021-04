Giallo Bagnaia | ma era una pole da brivido

(Di domenica 18 aprile 2021) di Marco Galvani PORTIMAOe record. Anzi no. E Peccoviene spodestato: da 1° a 11°. Punito per aver realizzato il tempo da capogiro sotto bandiera gialla. Che, però, "non poteva vederla ...

Pole a tavolino, ma "non è una vera pole,ha fatto un tempo impossibile per me. La meritava lui". Inflessibile la direzione gara. In prima fila anche Alex Rins e la Ducati Pramac di Johann ...Finale connelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Francescoaveva conquistato la pole position, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E ..."Pecco" fa un tempo da capogiro ma è retrocesso dal 1° all’11° posto perchè non ha visto la bandiera: Quartararo ringrazia. Vale 17° ...Bagnaia può rimanere ottimista: la sua velocità è dimostrata, c'è feeling con la Ducati, e con questi distacchi minimi la rimonta potrebbe essere alla portata ...