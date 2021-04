(Di domenica 18 aprile 2021) Ladi 50chela. Lascrive l’ufficio legale dellasta preparando la reazione all’attacco deiscissionisti che vogliono creare lagià dal prossimo anno (come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport). L’ufficio legale di Nyon, d’accordo anche con Leghe e federazioni di tutta Europa, sta lavorando a unada 50-60tutte le squadre che vorranno separarsi dal sistema per crearne uno alternativo e privato (con tutte le conseguenza del caso su campionati e coppe europee). E dall’sta anche partendo un ...

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa - napolista : Gazzetta: la Uefa minaccia causa di 50 miliardi contro i club che creano la Superlega Terremoto nel calcio. Undici… - Bianca34874951 : RT @Gazzetta_it: #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa - ferrante_pie : RT @Gazzetta_it: #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Uefa

La Gazzetta dello Sport

Laha già pronta la contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di una Superlega Secondo quanto riferito dadello Sport, laha già pronta la contromossa nel momento in cui verrà annunciata ufficialmente la creazione di una Superlega. La massima federazione europea sta lavorando a una causa da .Amici e nemici ? Una spaccatura ormai profonda con l'e anche personalmente tra Agnelli e Ceferin, ex amici. Ma una rottura anche con l'Eca perché, esclusi i separatisti, anche l'organizzazione ...D’accordo con leghe e federazioni di tutta Europa, l'UEFA, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta allestendo una battaglia legale contro i club che vorranno separarsi ...Superlega, scontro aperto tra la Uefa e i club separatisti. Pronta una causa da 50 miliardi di euro di risarcimento Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la UEFA ha già pronta la contromoss ...