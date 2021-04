Gazzetta: il calendario del Napoli sembra morbido, ma ci vuole cazzimma (Di domenica 18 aprile 2021) Il Napoli è l’ultimo ostacolo sul cammino dell’Inter di Conte per consolidare lo scudetto scrive la Gazzetta dello Sport. Che commenta il calendario della squadra di Gattuso in vista della corsa alla Champions. sembra morbido, ma il Napoli si troverà di fronte squadre che lottano per salvarsi. Non sarà facile. Quello che manca agli azzurri è la cazzimma. “In tanta emergenza, il Napoli ha il 3° miglior attacco e la 3 a miglior difesa. Ha 11 punti in più di un anno fa, ma soprattutto ha migliorato un dato sottovalutato che tara la vera forza di una squadra: la differenza reti. Un anno fa era 8 (48-40), ora 31 (65-34), Gattuso ha quasi quadruplicato l’utile di bilancio. Ma l’emergenza non giustifica i 15 punti di distacco dall’Inter. C’entrano quelle 9 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Ilè l’ultimo ostacolo sul cammino dell’Inter di Conte per consolidare lo scudetto scrive ladello Sport. Che commenta ildella squadra di Gattuso in vista della corsa alla Champions., ma ilsi troverà di fronte squadre che lottano per salvarsi. Non sarà facile. Quello che manca agli azzurri è la. “In tanta emergenza, ilha il 3° miglior attacco e la 3 a miglior difesa. Ha 11 punti in più di un anno fa, ma soprattutto ha migliorato un dato sottovalutato che tara la vera forza di una squadra: la differenza reti. Un anno fa era 8 (48-40), ora 31 (65-34), Gattuso ha quasi quadruplicato l’utile di bilancio. Ma l’emergenza non giustifica i 15 punti di distacco dall’Inter. C’entrano quelle 9 ...

