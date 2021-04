Gasperini: “Complimenti grandiosi ai miei ragazzi. Possiamo battere anche la Juve” (Di domenica 18 aprile 2021) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Piero Gasperini, per analizzare la prestazione dell’Atalanta dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus. Queste le parole del tecnico della Dea: “Aver vinto oggi significa che Possiamo battere la Juventus. Non posso che fare i Complimenti a questa squadra, abbiamo battuto una Juve forte che non era in difficoltà ma è forte. Aver vinto a fatica, ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande forza”. Foto: Facebook atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Piero, per analizzare la prestazione dell’Atalanta dopo la fondamentale vittoria contro lantus. Queste le parole del tecnico della Dea: “Aver vinto oggi significa chelantus. Non posso che fare ia questa squadra, abbiamo battuto unaforte che non era in difficoltà ma è forte. Aver vinto a fatica, ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande forza”. Foto: Facebook atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FiorentinaUno : GASPERINI: 'Vittoria che ci dà orgoglio e forza. Complimenti ai miei ragazzi' - - claudiodamiano : Complimenti a @MaxNebuloni e a @DiMarzio e #Bonan per le domande a #Gasperini sull’episodio del test anti-doping. #AtalantaJuve - michele_cofano : @Poppians Una risposta da 200iq ad una semplice disamina che punta a non screditare il gran lavoro fatto da Gasperi… - Begalino82 : @Atalanta_BC Complimenti per il doping che il Mister Gasperini ha confermato @SerieA - danielcame : RT @pisto_gol: Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsb… -