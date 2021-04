Gary Neville furioso | ' Superlega? Atto criminale | sono disgustato'

(Di domenica 18 aprile 2021) Disgusto. E' questo il sentimento di, storico ex capitano del Manchester United, alla possibile nascita di unaeuropea con protagonisti i top club europei. Nelle vesti di ...

La Francia sosterrà la Uefa' - IL COMUNICATO Il governo inglese : 'Distruggerebbe l'equilibrio dei campionati creando uno shop privato' - IL COMUNICATO: 'È disgustoso. Proprietari ...Disgusto. E' questo il sentimento di, storico ex capitano del Manchester United, alla possibile nascita di una Superlega europea con protagonisti i top club europei. Nelle vesti di opinionistaha espresso con forza ..."Superlega? Se annunciano un pre contratto puniteli. Toglieteli punti, multateli, toglietegli i titoli che hanno vinto" ha commentato Neville.L'ex capitano del Manchester United all'attacco: "Togliete i punti ai club di Premier che partecipano, metteteli in fondo alla classifica e levategli tutti i premi che hanno in bacheca. E fatelo subit ...