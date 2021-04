Gabriele Muccino: «Quello che so sulla bellezza, da Martina Stella in poi» (Di domenica 18 aprile 2021) Gabriele Muccino sa come essere polemico. In queste settimane lo è stato via Twitter con la giuria dei David di Donatello, che verranno consegnati l’11 maggio. E ha detto la sua ricordando il film Quello che so sull’amore, che ha definito il suo peggior incubo. Impegnato sul set di A casa tutti bene, reboot del suo film trasformato in un format da otto episodi per Sky, ha parlato con GQ di cinema girato con il cellulare, della bellezza di Martina Stella in L’ultimo bacio e della possibilità di alterare digitalmente il proprio aspetto. Qui, l’inizio dell’intervista di Ilaria Ravarino: il resto è su GQ di aprile. I cellulari, nei suoi film, fanno spesso una brutta fine. Maltrattati, percossi, scagliati a terra: i telefoni, nella filmografia di Gabriele ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 aprile 2021)sa come essere polemico. In queste settimane lo è stato via Twitter con la giuria dei David di Donatello, che verranno consegnati l’11 maggio. E ha detto la sua ricordando il filmche so sull’amore, che ha definito il suo peggior incubo. Impegnato sul set di A casa tutti bene, reboot del suo film trasformato in un format da otto episodi per Sky, ha parlato con GQ di cinema girato con il cellulare, delladiin L’ultimo bacio e della possibilità di alterare digitalmente il proprio aspetto. Qui, l’inizio dell’intervista di Ilaria Ravarino: il resto è su GQ di aprile. I cellulari, nei suoi film, fanno spesso una brutta fine. Maltrattati, percossi, scagliati a terra: i telefoni, nella filmografia di...

Advertising

tveenwoolf : RT @amorsisulcuore: Gabriele Muccino voleva dire che “Emma è la migliore in assoluto anche come attrice, e gli altri possono pure non esser… - cris_battiston : RT @amorsisulcuore: Gabriele Muccino voleva dire che “Emma è la migliore in assoluto anche come attrice, e gli altri possono pure non esser… - GFucci58 : RT @amorsisulcuore: Gabriele Muccino voleva dire che “Emma è la migliore in assoluto anche come attrice, e gli altri possono pure non esser… - inutile_canzone : RT @amorsisulcuore: Gabriele Muccino voleva dire che “Emma è la migliore in assoluto anche come attrice, e gli altri possono pure non esser… - amorsisulcuore : Gabriele Muccino voleva dire che “Emma è la migliore in assoluto anche come attrice, e gli altri possono pure non e… -