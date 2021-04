Furbetti del Covid: chiusi due ristoranti a Roma che avevano aperto per cena (Di domenica 18 aprile 2021) Le forze dell'ordine stanno continuando a vigilare sul rispetto delle normative antiCovid - 19 effettuando sia una serie di controlli di iniziativa che mirati interventi su richieste pervenute al 112. ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) Le forze dell'ordine stanno continuando a vigilare sul rispetto delle normative anti- 19 effettuando sia una serie di controlli di iniziativa che mirati interventi su richieste pervenute al 112. ...

Advertising

NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - Adnkronos : Nas di Cagliari: 'Sono indagati per abuso d’ufficio e peculato per aver somministrato il vaccino #Pfizer a propri f… - Hellzapoppin80 : @MArturoColognoM Io si. Dicembre è stata la prova del 9. C'era brutto tempo e non tutto era aperto. Primavera e ape… - StampaCuneo : La battaglia dell’ex pm contro i furbetti del vaccino: “Mettono a rischio la vita degli altri” - globalistIT : -