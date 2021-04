Fuori Barbara d’Urso adesso ci sono Pio e Amedeo e Paolo Bonolis a mettere tutti d’accordo (o quasi) (Di domenica 18 aprile 2021) Felicissima Sera spacca. Gli ascolti della prima puntata arrivano più in alto di quanto si sperasse e in casa Mediaset sono tutti contenti. Nonostante le critiche e le polemiche sembra proprio che Pio e Amedeo alla fine siano riusciti a mettere tutti d’accordo dando un contentino agli amanti dei people show di Maria de Filippi (alla quale affidano, tra scherzi e lacrime) un’ora di programma, ma anche a quelli del trash che solitamente sono impegnati con i programmi di Barbara d’Urso. Un mix perfetto per il pubblico ormai assuefatto di Canale5 che li ha premiati con un ottimo 20% di share e oltre, numeri che Mediaset è riuscito a vedere solo qualche volta e spesso con i reality. E adesso? Visualizza ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Felicissima Sera spacca. Gli ascolti della prima puntata arrivano più in alto di quanto si sperasse e in casa Mediasetcontenti. Nonostante le critiche e le polemiche sembra proprio che Pio ealla fine siano riusciti adando un contentino agli amanti dei people show di Maria de Filippi (alla quale affidano, tra scherzi e lacrime) un’ora di programma, ma anche a quelli del trash che solitamenteimpegnati con i programmi di. Un mix perfetto per il pubblico ormai assuefatto di Canale5 che li ha premiati con un ottimo 20% di share e oltre, numeri che Mediaset è riuscito a vedere solo qualche volta e spesso con i reality. E? Visualizza ...

Fuori Barbara d'Urso adesso ci sono Pio e Amedeo e Paolo Bonolis a mettere tutti d'accordo (o quasi) OptiMagazine

