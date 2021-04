Frulla tutti gli ingredienti e fai questa torta all’arancia SENZA BURRO sofficissima solo 200 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 aprile 2021) Oramai abbiamo capito che anche i dolci, se preparati nel modo giusto, possono essere inseriti in una dieta ipocalorica. Questo è anche il segreto per riuscire a portare a termine un percorso di dimagrimento lungo. Infatti, se dobbiamo perdere pochi chili, possiamo pensare di seguire un regime alimentare rigido, perché sarebbe limitato nel tempo poi però mantenere il peso raggiunto potrebbe diventare difficoltoso. La situazione diventa ancora più complicata se i chili da perdere sono molti. Spesso, il più grosso problema di chi è in sovrappeso, è riuscire a controllare le voglie, in particolare quelle di dolce, inevitabilmente alla fine si cede. Proprio per questo, avere a disposizione una serie di ricette leggere, veloci da preparare e davvero buone è un aiuto grandissimo. Oggi prepariamo il pan d’arancia, sofficissimo con sole 200 calorie e noi non dovremo fare altro che attivare ...