Francesco Cannizzaro nominato Responsabile di Forza Italia per il Sud: le congratulazioni del Gruppo FI Metropolitano

Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, il Gruppo Forza Italia Metropolitano si complimenta con l'on. Francesco Cannizzaro per la nomina a Responsabile di Forza Italia per il Sud La scelta dell'on. Francesco Cannizzaro quale Responsabile di Forza Italia per il Sud premia la passione e il lavoro di un giovane parlamentare reggino che sta dimostrando, in un territorio particolarmente difficile, di conferire al proprio impegno politico il significato più alto. Il nuovo prestigioso quanto oneroso incarico, voluto dai vertici del partito con il Presidente Berlusconi in primis, darà modo all'on. Cannizzaro di confermare le sue ...

