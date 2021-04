Fornaro Leu sugli attacchi a Speranza | ' Per coerenza Gasparri chieda le dimissioni dei suoi ministri'

(Di domenica 18 aprile 2021) La polemica della destra dimostra che il governo Draghi ha una componente che non pensa al bene dell'Italia ma solo a guadagnare terreno sull'avversario politico.Ma così non va bene. "Maurizio ...

outstream Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico. "Se ne faccia una ragione oppure per coerenza chieda le dimissioni anche delle ministre e del ministro del suo partito, Forza ...Lo afferma Federico, capogruppo dialla Camera.Aveva 77 anni. Parlamentare dal 1976 al 1994 e sottosegretario in cinque diversi governi, fu nella squadra che affiancò Bettino Craxi nel rinnovamento ...Roma, 17 apr. Adnkronos) – "Per vincere le prossime elezioni comunali a Torino serve l'unità del centrosinistra e un candidato che sappia dialogare con il Movimento 5 Stelle ed essere quindi attrattiv ...