Formula Uno, gara GP Imola: quanti colpi di scena! Vince Verstappen (Di domenica 18 aprile 2021) Entusiasmante la gara del GP Imola: sul tracciato dell'Emilia-Romagna è Max Verstappen a tagliare il traguardo davanti a tutti dopo aver condotto la gara in testa dall'inizio alla fine. Dopo esser uscito fuori di pista, Hamilton si rende protagonista di una grande rincorsa prendendosi la posizione d'argento della corsa. Ottima la gara di Norris che, con la sua McLaren, prende il terzo posto. Fuori dal podio le Ferrari con Leclerc e Sainz in quarta e quinta posizione. gara GP Imola: cosa è successo? La Formula Uno torna in Italia con la gara del GP Imola. Il clima nostrano non è clemente con i piloti che animano, a bordo delle loro vetture, la corsa tricolore svolta in Emilia-Romagna. Il nubifragio della partenza ...

