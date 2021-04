Formula 1 - Dal 2022 si correrà a Miami Gardens (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo un lungo tira e molla, adesso la notizia è ufficiale: la Formula 1 correrà sulle strade di Miami Gardens a partire dal 2022 per almeno i prossimi dieci anni. Il nuovo tracciato sorgerà attorno all'Hard Rock Stadium, un centro sportivo e d'intrattenimento che ha già ospitato sei edizioni del Super Bowls, due Baseball World Series e tanti grandi concerti. Un altro circuito cittadino. Non c'è ancora una data esatta fissata in calendario, ma Liberty Media questa volta fa sul serio e ha chiuso un accordo decennale con gli organizzatori della gara. Si concretizza così la possibilità per gli Stati Uniti di poter ospitare due appuntamenti del Mondiale: una in Texas, sul circuito di Austin, e una in Florida, tra le strade di Miami. Il nuovo circuito sarà lungo 5,41 chilometri e il suo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo un lungo tira e molla, adesso la notizia è ufficiale: lasulle strade dia partire dalper almeno i prossimi dieci anni. Il nuovo tracciato sorgerà attorno all'Hard Rock Stadium, un centro sportivo e d'intrattenimento che ha già ospitato sei edizioni del Super Bowls, due Baseball World Series e tanti grandi concerti. Un altro circuito cittadino. Non c'è ancora una data esatta fissata in calendario, ma Liberty Media questa volta fa sul serio e ha chiuso un accordo decennale con gli organizzatori della gara. Si concretizza così la possibilità per gli Stati Uniti di poter ospitare due appuntamenti del Mondiale: una in Texas, sul circuito di Austin, e una in Florida, tra le strade di. Il nuovo circuito sarà lungo 5,41 chilometri e il suo ...

