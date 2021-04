Formazioni ufficiali Manchester United-Burnley | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match valido per la. Tutto pronto a Old Trafford per la sfida che mette di fronte la seconda in classifica e la quartultima e dunque ultima delle squadre salve in questo incerto campionato inglese. I tre punti servono a entrambe, fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 18 aprile.: in attesa: in attesa SportFace.