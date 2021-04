Formazioni ufficiali Getafe-Real Madrid | Liga 2020 2021

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match valido per la trentatreesima giornata di. Derby madrileno tra i blancos, vogliosi di rimanere a stretto contatto con la capolista Atletico, e i padroni di casa, che hanno disperato bisogno di punti per riuscire a staccarsi dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 18 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: Soria, Olivera, Timor, Djene, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Alena, Cucurella, Unal, Mata.: Courtois, Odriozola, Chust, Militao, Marcelo, Modric, Asensio, Isco, Rodrygo, Vinicius, ...

Commenta per primo Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de vrij, ...Ledi Napoli Inter match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Napoli - Inter, match valido ...Vietate le distrazioni: questo è ormai il mantra di Antonio Conte nel cammino verso lo Scudetto. Il traguardo è vicino ma guai a pensare che sia già tutto fatto, come in ...Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, posticipo della 31ª giornata di campionato. Gattuso opera un solo cambio rispetto alla trasferta vinta contro la Samp.