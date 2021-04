Football americano | Prima Divisione 2021 | Panthers Parma in testa alla classifica | vincono Seamen Milano e Warriors Bologna

(Di domenica 18 aprile 2021) Dopo il debutto della scorsa settimana, tra ieri e oggi si è disputata la seconda giornata del campionato italiano didi. Vittorie per, mentre sono rimasti a riposo i Dolphins Ancona. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.vittoria stagionale per i(1-1), che dopo il ko all’esordio in casa dei Rhinosrialzano labattendo tra le mura amiche i Ducks Lazio (0-2). All’Alfheim Field gli emiliani prevalgono con il punteggio finale di 42-27: un successo ampiamente meritato, come testimonia il fatto che ...

Advertising

fredoominter : @pippo_sempre @BuzzoPiscopo I primi 2 cosa sono? Baseball e Football americano? - Bri_Fitz38 : @Yari4menTni @oniizip10 @tutticonvocati @capuanogio @MarcoBellinazzo Ma io guardo Più football americano che calcio… - Yari4menTni : @oniizip10 @Bri_Fitz38 @tutticonvocati @capuanogio @MarcoBellinazzo Questo è un tuo gusto. La spettacolarità dell'a… - giumarto : @EmanueleDolce @AlexMarinuzzi91 @CucchiRiccardo Ma cosa c'entra... -la NFL è una lega, al massimo si parla di Footb… - mikmik1970 : @pabla77 La Superlega mira a cancellare la Uefa, la Fifa e le leghe nazoinali. Qualcosa già visto decenni fa nel fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Football americano

SvSport.it

"La Uefa, laAssociation e la Premier League, la federcalcio spagnola e LaLiga, la Figc e ... Blavatnik ha una doppia cittadinanza, non tripla, essendo cittadinoe inglese", conclude ..."La Uefa, laAssociation e la Premier League, la federcalcio spagnola e LaLiga, la Figc e ... Blavatnik ha una doppia cittadinanza, non tripla, essendo cittadinoe inglese", conclude ...Esordio di stagione, quindi, e per di più tra le mura amiche del Mike Wyatt Field di via Cimarosa 2: alle ore 15 saranno ospiti i Bengals Brescia nel remake di quella che fu l’ultima partita ufficiale ...ferrara. Grandi novità in ambito federale nella settimana di avvio della stagione del football americano. La Fidaf annuncia la programmazione dei tornei Junior, con parecchie novità seguite con partic ...