Fiocchi di Avena, benefici per il cuore e proprietà anti stress (Di domenica 18 aprile 2021) Alessandro Nunziati Ricca di magnesio, minerale indispensabile per chi è sotto stress e vittima di fame nervosa, l'Avena si rivela fondamentale per disintossicare l'organismo e sostenere l'intestino. I Fiocchi d'Avena rappresentano la soluzione ideale per poter sfruttare in cucina i benefici del cereale di partenza. Oltre che per la colazione, all'interno del muesli, possono essere infatti utilizzati per comporre le panature salate, in zuppe, minestroni o addirittura burger vegetali. Le calorie provenienti dalla farina di Avena, ottenuta macinando i semi, aiuterebbero a percepire un maggiore senso di sazietà, riducendo così la fame. L'Avena, che possiede circa 380 calorie ogni 100 grammi, è ricca di proteine e amminoacidi essenziali, oltre a fornire molti ...

