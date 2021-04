Filippo, in Gb oltre 13 milioni hanno guardato il funerale in tv (Di domenica 18 aprile 2021) Sono oltre 13milioni le persone che nel Regno Unito hanno seguito in tv il funerale del Duca di Edimburgo celebrato ieri nella cappella di St. George al castello di Windsor. Lo riferisce la Bbc ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Sono13le persone che nel Regno Unitoseguito in tv ildel Duca di Edimburgo celebrato ieri nella cappella di St. George al castello di Windsor. Lo riferisce la Bbc ...

Advertising

BISLACCO3 : RT @cjmimun: ieri tutti i tg5 oltre il 20 per cento,con risultati eccellenti anche per la straordinaria sui funerali del Principe filippo (… - CorriereQ : Filippo: in Gb oltre 13mln hanno guardato il funerale in tv - tportsottaluna : RT @GroupIrama: Elena è una bambina con una malattia rara e ultimamente sta vivendo un periodo triste oltre a stare male per la malattia e… - GroupIrama : Elena è una bambina con una malattia rara e ultimamente sta vivendo un periodo triste oltre a stare male per la mal… - GiaPettinelli : Filippo: in Gb oltre 13mln hanno guardato il funerale in tv - Europa - ANSA -