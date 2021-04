FIFA 21: Disponibili le SBC Icon Prime Moments di Dalglish, Essien e Del Piero (Di domenica 18 aprile 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le carte Icon Prime Moments di Kenny Dalglish, Michael Essien e Alessandro Del Piero per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC Icon. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattare Icon specifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle tre Icon che potete riscattare completando le SBC da poco rilasciate: Kenny Dalglish Michael Essien Alessandro Del ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 18 aprile 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le cartedi Kenny, Michaele Alessandro Delper la modalità21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle treche potete riscattare completando le SBC da poco rilasciate: KennyMichaelAlessandro Del ...

