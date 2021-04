FI | Occhiuto | ' noi ancorati al centrodestra | Letta pensi al Pd e stia sereno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Le parole di Enrico? Siamo contenti se i nostri ministri vanno d'accordo anche con i ministri del Pd. Ma mi verrebbe da dire:. Forza Italia è ancorata nel, Berlusconi ha fondato la coalizione di, noi a fare alleanze con il Partito democratico non ciamo proprio”. Lo ha detto Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad 'Agenda', su SkyTg24. “In questo momento con il Pd siamo alleati in un governo di unità nazionale, per fronteggiare la pandemia e la crisi economica. Ma superata questa fase gli schieramenti torneranno fisiologicamente a fronteggiarsi.nel frattempo continui ad occuparsi dei problemi del ...