Felicissima Sera | Maria De Filippi spiazza tutti e rivela | Sì ho tradito | ecco quando

Advertising

ildins : Vorrei guardare Felicissima sera su @MediasetPlay ma non va. Sono nervosetta - frasidilauro : Venerdì sera Lauro sarà ospite a Felicissima sera insieme a Baglioni e Malika Ayane. Sappiamo che è un programma ch… - Dalla_SerieA : Anche Insigne sfoggia le ciabatte di Pio e Amedeo - - infoitcultura : Canzone segreta si sposta al martedì, Carlo Conti sfiderà Felicissima Sera di Pio e Amedeo - m_mugnani : Felicissima Sera di Pio e Amedeo è un programma colto, i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Su Leggo.it le ultime novità., Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: "Sì ho tradito, ecco quando...". Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da Pio e Amedeo. A tenere a battesimo il programma, la ...Maria De Filippi è una nota e amata conduttrice tv di tanti programmi di successo come Amici, C'è posta per te, Uomini e donne. Poco tempo fa è stata ospite adove Pio e Amedeo l'hanno intervistata e lei ha fatto delle ammissioni importanti. Scopriamo cosa è successo. Maria De Filippi è una grandissima presentatrice che in tv ha ottenuto ...La Canzone Segreta, il programma condotto da Serena Rossi e in onda su RaiUno, non nasconde la volontà di far emozionare gli ospiti. Come? Attraverso le “canzoni del cuore”, quelle che hanno rappresen ...Chissà che il destino - e Pastorello - non li metta in futuro uno a fianco all'altro, seguendo un filo già iniziato a Udine nel 2012.