Federalberghi Capri | Le isole Covid free? Necessarie per l’Italia Bisogna rispondere alla concorrenza

(Di domenica 18 aprile 2021)Isola diin una nota “smentisce categoricamente le ricostruzioni di stampa che sottolineano un presunto disaccordo dell’associazione con le politiche delle amministrazioni comunali dell’isola rispetto alle campagne vaccinali ed all’esigenze del territorio di essere immunizzato in vista della stagione turistica”.ribadisce che “è un luogo sicuro grazie a strutture sanitarie all’altezza del loro ruolo e conferma la soddisfazione per l’ottimo andamento di una campagna vaccinale supportata da un numero significativo di dosi. La campagna vaccinale è una necessità per salvaguardare l’economia dell’isola. Secondo“l’attenzione mediatica di queste settimane è stata utile e continua ad esserlo per sollevare il problema della necessità ...

Nella settimana della Rolex Capri Sailing Week creeremo una 'bolla di sicurezza' nel Porto Turistico estesa all'intero Borgo di Marina Grande. E non solo: grazie a un accordo con Federalberghi, la richiesta di Ancim per le isole free: "Rilanciamo il turismo". Ce ne parla Marco Milano in ... Missione vaccini per le località turistiche anche secondo Federalberghi, con Sergio Gargiulo che ... Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "La decisione del governo di procedere a riaperture a partire del 26 aprile non deve essere oscurata da atteggiamenti ideologici o insensatamente punitivi". Lo spiega in un ...