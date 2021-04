Fate: The Winx Saga 2, tutto sulla nuova stagione della serie TV (Di domenica 18 aprile 2021) Fate: The Winx Saga 2, la stagione ci sarà: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV. Fate: The Winx Saga 2 ci sarà: quella che era una speranza dei fan si è immediatamente tramutata in realtà. Dopo il successo avuto dalla prima stagione, Netflix ha infatti annunciato il prolungamento della serie TV che è tratta dal cartone animato italiano Winx Club. I sei episodi della prima stagione erano stati rilasciati sulla celebre piattaforma streaming lo scorso 22 gennaio 2021 e avevano raccolto il consenso del pubblico più giovane, i ragazzi e le ragazze a cui la ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 18 aprile 2021): The2, laci sarà: dalla trama al cast, eccoquello che c’è da sapereTV.: The2 ci sarà: quella che era una speranza dei fan si è immediatamente tramutata in realtà. Dopo il successo avuto dalla prima, Netflix ha infatti annunciato il prolungamentoTV che è tratta dal cartone animato italianoClub. I sei episodiprimaerano stati rilasciaticelebre piattaforma streaming lo scorso 22 gennaio 2021 e avevano raccolto il consenso del pubblico più giovane, i ragazzi e le ragazze a cui la ...

Advertising

AuroraStefania4 : RT @makexright: ?? MOOTS E NON CHE DITE DI VOTARE? ?? RT o fate anche voi un Tweet con questi hastag per sostenere i ragazzi alle votazioni… - _gat_tiny_ : RT @faithefuture2: ATTENZIONE LEGGETE SIAMO SOTTO DI DUE MILIONI DI VOTI DATO CHE QUI NESSUNO VUOLE PERDERE PROPONGO DI FARE UMA VOTAZIONE… - _gat_tiny_ : RT @bebsxharry: ATTENZIONE LEGGETE SIAMO SOTTO DI DUE MILIONI DI VOTI DATO CHE QUI NESSUNO VUOLE PERDERE PROPONGO DI FARE UMA VOTAZIONE DI… - parkjfeds : RT @makexright: ?? MOOTS E NON CHE DITE DI VOTARE? ?? RT o fate anche voi un Tweet con questi hastag per sostenere i ragazzi alle votazioni… - giuliamalik_ : RT @makexright: ?? MOOTS E NON CHE DITE DI VOTARE? ?? RT o fate anche voi un Tweet con questi hastag per sostenere i ragazzi alle votazioni… -