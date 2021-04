Farnesina: 'Forte preoccupazione per Navalny, garantire le cure' (Di domenica 18 aprile 2021) La Farnesina ha espresso 'Forte preoccupazione' per la notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Alexey Navalny. Lo si legge sul profilo Twitter del ministero degli Esteri, dove si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Laha espresso '' per la notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Alexey. Lo si legge sul profilo Twitter del ministero degli Esteri, dove si ...

Caso Navalny. Europa e Usa preoccupati. Washington "Conseguenze se muore" "L'Unione europea è profondamente preoccupata per le notizie secondo le quali la salute del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny in carcere continua a peggiorare. Chiediamo alle autorità rus ...

